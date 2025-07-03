Як вплине на електроприлади перехід на 230 вольтів

З 1 липня Україна офіційно перейшла на рівень напруги – 230 вольтів. Ц важлива зміна, яка формувалася та здійснювалася не один рік.

Для чого відбувся перехід на 230 вольтів

Як сказав експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом, ці зміни потрібні для стабілізації роботи об'єднаної енергетичної системи.

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Зверніть увагу! Завдяки цьому переходу, система працюватиме ефективніше та з меншими витратами.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Річ у тім, що більшість електричних приладів, якими оснащені квартири та будинки українців, є сучасними, а тому вони розраховані на напругу в 230 вольт. Єдине з чим можуть виникнути проблеми – це ще радянські старі прилади, але їх майже не залишилося.

Омельченко вважає, що переживання українців щодо переходу є безпідставними. Ці слова підтверджує і ДТЕК. Компанія наполягає на тому, що більшість сучасних приладів уже адаптовані до стандартів ЄС.

230 вольтів – це норма багато років. Найважливіше – не сама цифра, а стабільність напруги в мережі,

– йдеться в повідомленні компанії.

А от експерт Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу сказав, що напруга у мережі і так постійно коливається. Він вказує на зміни в діапазонні 207 – 253 вольтів.

Геннадій Рябцев Директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" До того ж насправді 1 липня процес переходу на нову номінальну напругу насправді не почався, а завершився – до 1 липня 2025 року тривав 10-річний перехідний період.

Зауважте! Це означає, що напруга у розмірі 230 вольтів є номінальним стандартом, який діє з 2014 року.