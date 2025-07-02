Чому Україна відмовилася платити борг

Україна планує реструктуризувати кредит Державної продовольчо-зернової корпорації України 2012 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт змін до держбюджету на 2025 рік.

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У липні 2024 року заборгованість за кредитом китайська сторона класифікувала як офіційний двосторонній борг, тому уряд України розпочав переговори щодо реструктуризації боргу.

Кабінет Міністрів попросить Верховну Раду надати йому право тимчасово зупинити платежі за цим кредитом, дата погашення якого припадає на 2030 рік,

– зазначається в документі.

Уряд очікує, що це дасть змогу провести переговори з китайським банком про нові, більш сприятливі умови повернення боргу.

Що відомо про китайський кредит Януковича

ДПЗКУ у 2012 року домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про кредит розміром 1,5 мільярда доларів на закупівлю зерна для експорту за торговельними угодами з КНР.

За угодою 2012 року Україна мала постачати в Китай 5 мільйонів тонн зерна щорічно, але за всі роки поставлено близько 6 мільйонів тонн. Китай подав позов до Лондонського міжнародного арбітражу через невиконання зобов'язань.

Станом на початок 2022 року залишок за китайським кредитом складав 900 мільйонів доларів.