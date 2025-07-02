Почему Украина отказалась платить долг

Украина планирует реструктуризировать кредит Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины 2012 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на проект изменений в госбюджет на 2025 год.

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В июле 2024 года задолженность по кредиту китайская сторона классифицировала как официальный двусторонний долг, поэтому правительство Украины начало переговоры по реструктуризации долга.

Кабинет Министров попросит Верховную Раду предоставить ему право временно остановить платежи по этому кредиту, дата погашения которого приходится на 2030 год,

– отмечается в документе.

Правительство ожидает, что это позволит провести переговоры с китайским банком о новых, более благоприятных условиях возврата долга.

Что известно о китайском кредите Януковича

ГПЗКУ в 2012 году договорилась с Экспортно-импортным банком Китая о кредите размером 1,5 миллиарда долларов на закупку зерна для экспорта по торговым соглашениям с КНР.

По соглашению 2012 года Украина должна была поставлять в Китай 5 миллионов тонн зерна ежегодно, но за все годы поставлено около 6 миллионов тонн. Китай подал иск в Лондонский международный арбитраж из-за невыполнения обязательств.

По состоянию на начало 2022 года остаток по китайскому кредиту составлял 900 миллионов долларов.