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27 червня, 10:31
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Справа пріоритетів: в МВФ оцінили перехід України на євро

Ірина Гайдук
Основні тези
  • МВФ вважає, що Україна повинна гармонізувати свою правову систему із законодавством ЄС, якщо планує перейти на розрахунки в євро.
  • Виконавчий директор МВФ наголосив, що стратегічною метою України є вступ до Євросоюзу, а запровадження євро є юридичним зобов’язанням.

Нещодавно міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що підготовлений законопроєкт, необхідний, щоб проводити операції в євро. У МВФ розповіли, як ставляться до переходу України на європейську валюту.

Що у МВФ думають про перехід України на євро

Україна повинна гармонізувати свою правову систему із законами Євросоюзу, якщо планує перейти на розрахунки в євро. Про це заявив виконавчий директор МВФ і колишній очільник Банку Литви Вітас Васіляускас, повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Якби я був на вашому місці, я б адаптував внутрішнє законодавство до законодавства ЄС, не намагаючись знайти якісь виправдання, стверджуючи, що наша ситуація дуже специфічна. Просто адаптуйте свою правову систему і будьте частиною клубу,
– зазначив Васіляускас. 

На думку виконавчого директора МВФ, наразі стратегічною метою і пріоритетним завданням України є членство в Євросоюзі. Разом з тим запровадження євро є юридичним зобов’язанням. 

  • Васіляускас наголосив, що кожна держава самостійно обирає свою монетарну політику, це є її суверенним рішенням.
  • Не всі країни Євросоюзу також є членами єврозони, де обрахунки проводяться в євро.
  • Для Литви, наприклад, запровадження євро було стратегічним рішенням, яке було лише питанням часу, адже країна має відповідати критеріям єврозони. 

Варто знати! Банк Литви свого часу підготував звіт з перевагами та недоліками переходу на євро. Це виявилося корисним і допомогло в обговореннях з тими, хто ухвалює рішення, бізнесом та литовським суспільством в цілому.