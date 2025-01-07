Перемовини щодо транзиту газу: в Україні прокоментували заяви Словаччини

Заяви словацької сторони про зрив зустрічі з Україною та Європейського Союзу щодо транзиту газу не відповідають дійсності. Зустріч була ініційована для обговорення погроз словацького прем’єра Роберта Фіцо щодо можливого припинення поставок електроенергії.

Перемовини між Києвом та Братиславою про транзит газу

Ініціатором зустрічі став саме Київ, передає 24 канал з посиланням на українського дипломата Всеволода Ченцова, посла України в Євросоюзі.

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Так міністри України та Словаччини мали зустрітися в Брюсселі у 7 січня. Метою зустрічі було обговорення наслідків закінчення терміну дії угоди щодо транзиту російського газу в Європу через Україну.

Однак напередодні Словаччина заявила, що Україна відмовилася від участі в обговоренні. Проте Ченцов сказав, що дані слова не є правдивими.

Україна запустила механізм раннього попередження щодо поставок електроенергії через погрози Фіцо припинити поставки, а не через переговори щодо транзиту газу,

– пояснив посол.

Згідно зі слів Всеволода Ченцова, міністр енергетики України Герман Галущенко планував стати учасником переговорів у Брюсселі. Але Галущенко був змушений залишитися вдома "через складну ситуацію в енергетичному секторі".

Водночас замість погодження провести онлайн-зустріч (такий варіант запропонували у Києві) посадовці Єврокомісії запропонували перенести її на іншу дату.

Зауважте! Контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року.