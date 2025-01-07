Перемовини між Києвом та Братиславою про транзит газу

Ініціатором зустрічі став саме Київ, передає 24 канал з посиланням на українського дипломата Всеволода Ченцова, посла України в Євросоюзі.

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Так міністри України та Словаччини мали зустрітися в Брюсселі у 7 січня. Метою зустрічі було обговорення наслідків закінчення терміну дії угоди щодо транзиту російського газу в Європу через Україну.

Однак напередодні Словаччина заявила, що Україна відмовилася від участі в обговоренні. Проте Ченцов сказав, що дані слова не є правдивими.

Україна запустила механізм раннього попередження щодо поставок електроенергії через погрози Фіцо припинити поставки, а не через переговори щодо транзиту газу,

– пояснив посол.

Згідно зі слів Всеволода Ченцова, міністр енергетики України Герман Галущенко планував стати учасником переговорів у Брюсселі. Але Галущенко був змушений залишитися вдома "через складну ситуацію в енергетичному секторі".

Водночас замість погодження провести онлайн-зустріч (такий варіант запропонували у Києві) посадовці Єврокомісії запропонували перенести її на іншу дату.

Зауважте! Контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року.