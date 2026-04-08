Питання тарифів та послаблення санкцій: Трамп зробив заяву щодо перемовин з Іраном

Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з Іраном. Вашингтон вважає, що Тегеран пережив те, що стане дуже "продуктивною зміною режиму".

Що розповів Трамп про Іран?

Також Сполучені Штати надалі будуть обговорювати з Іраном питання тарифів і послаблення санкцій, про що повідомив президент США Дональд Трамп.

Він додав, що багато з 15 пунктів уже погоджено.

Дональд Трамп Президент США Збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, працюючи разом з Іраном, викопають і видалять увесь глибоко захований ядерний "пил" (B-2 бомбардувальники). Зараз і раніше все перебуває під дуже точним супутниковим наглядом (Космічні сили!). З моменту атаки нічого не було зачеплено.

Проте й ці слова не стали останньою заявою Трампа. Про це повідомляє Clash Report з посиланням на допис американського лідера у соціальній мережі Truth Social.

Країна, яка постачає військову зброю Ірану, буде негайно обкладена тарифом у розмірі 50% на будь-які й усі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки,

– наголосив Дональд Трамп.

Зауважте! Трамп підкреслив, що "це набуває чинності негайно", і жодних винятків чи звільнень не буде.

