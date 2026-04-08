Питання тарифів та послаблення санкцій: Трамп зробив заяву щодо перемовин з Іраном
- Сполучені Штати обговорюють з Іраном питання тарифів і послаблення санкцій, багато пунктів вже погоджено.
- Трамп заявив, що країни, які постачають зброю Ірану, будуть обкладені тарифом у 50% на товари, що продаються до США.
Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з Іраном. Вашингтон вважає, що Тегеран пережив те, що стане дуже "продуктивною зміною режиму".
Що розповів Трамп про Іран?
Також Сполучені Штати надалі будуть обговорювати з Іраном питання тарифів і послаблення санкцій, про що повідомив президент США Дональд Трамп.
Він додав, що багато з 15 пунктів уже погоджено.
Збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, працюючи разом з Іраном, викопають і видалять увесь глибоко захований ядерний "пил" (B-2 бомбардувальники). Зараз і раніше все перебуває під дуже точним супутниковим наглядом (Космічні сили!). З моменту атаки нічого не було зачеплено.
Проте й ці слова не стали останньою заявою Трампа. Про це повідомляє Clash Report з посиланням на допис американського лідера у соціальній мережі Truth Social.
Країна, яка постачає військову зброю Ірану, буде негайно обкладена тарифом у розмірі 50% на будь-які й усі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки,
– наголосив Дональд Трамп.
Зауважте! Трамп підкреслив, що "це набуває чинності негайно", і жодних винятків чи звільнень не буде.
Як ситуація з Іраном впливає на світ та Україну зокрема?
- У Європі ціни на газ впали на цілих 20%. Їхня вартість досягла найнижчого рівня з 2 березня. Це відбулося на тлі повідомлень про перемир'я між Іраном та США.
- Водночас на тлі новини про угоду знизився долар. Тобто фактично на долар впав попит – як на захисну валюту.