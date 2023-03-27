Субсидії переоформлять: що потрібно зробити, щоб не втратити пільгу

У травні розмір субсидії розраховуватимуть наново. Відповідно до травня українцям варто розрахуватися із боргами за комунальні послуги, адже в іншому випадку субсидію не нарахують.

Нагадуємо, що функції щодо виплати субсидії тепер виконує Пенсійний фонд України з 1 грудня 2022 року.

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що за даними ПФУ, у січні 2023 року всього пільги та субсидії отримували 2 мільйони 659 тисяч осіб. З них 1 мільйон 785 тисяч осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисячі – через "Укрпошту".

Субсидії переоформлятимуться: що потрібно зробити

Вже у травні розмір субсидії, які були призначені на опалювальний сезон, переоформлюватимуть наново. Однак через деякі обставини її можна втрати, якщо:

Вчасно не оплатити борги за комунальні послуги впродовж квітня.

В разі призначення житлової субсидії враховуватимуть пенсії, які з березня проіндексували. Відповідно якщо інші життєві обставини у субсидіантів не змінились та не відбулось подорожчання житлово-комунальних послуг, то сума державної допомоги при збільшенні доходів автоматично зменшиться.

Зверніть увагу, що житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з комунальні, строк позовної давності якої не закінчився та загальна сума якої перевищує 680 гривень.

В Україні можуть змінити механізм виплат для субсидій

За словами заступника очільника Офісу президента Ростислава Шурми, в Україні розглядають зміни у механізмі виплат субсидій.

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Відповідно людям можливо спочатку самостійно оплачувати рахунки, а потім держава компенсуватиме частину цих коштів на рахунки.

Зараз у нас діє механізм виплати, коли субсидія одразу нараховується на рахунок для сплати комунальних послуг.