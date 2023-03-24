Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Пільговий період продовжать ще на місяць.

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Ціни на електрику до кінця сезону опалювального сезону будуть незмінними

Денис Шмигаль наголосив, що в умовах складної економічної ситуації уряд продовжує підтримувати людей, зокрема підвищенням пенсій, збереженням субсидій та виплатами соціальних допомог. Крім того, Кабмін продовжить пільговий період цін на електрику.

1 квітня у нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні Уряд ухвалює рішення про його продовження. Механізм покладеного спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року. Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін,

– наголосив Шмигаль.

На скільки може зрости вартість електроенергії після 30 квітня

Наразі для домогосподарств в Україні діє два тарифи на електроенергію:

якщо щомісячне споживання складає менше 250 кіловат-годину, то тариф становить 1,44 гривні;

якщо понад 250 кіловатів – 1,68 гривні.

Згідно з прогнозами різних експертів, вартість світла для населення може подорожчати приблизно у два рази – з 1,44 до близько 2,5 – 2,7 гривні за кіловат-годину. Однак остаточні тарифи будуть визначені пізніше.