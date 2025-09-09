Курс російського рубля не відповідає реальному стану економіки, – СЗР
- Курс російського рубля переоцінений, що створює ризики для бюджету РФ та знижує доходи від експорту нафти, зокрема через зниження цін на енергоресурси.
- Для Білорусі зміцнення рубля означає зростання курсу долара, що може негативно вплинути на експорт, попри збільшення золото-валютних резервів.
Курс російського рубля переоцінений і вже створює ризики для бюджету країни, знижуючи доходи від експорту нафти. Для Білорусі це означає зростання курсу долара і тиск на власний експорт.
Що відбувається з курсом рубля?
Курс російського рубля, за оцінками Служби зовнішньої розвідки України, сьогодні не відображає реального стану економіки та вже створює ризики для бюджету країни, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СЗР.
Як зазначається, сильний рубль знижує експортні доходи, перш за все від продажу нафти, що призвело до значного зростання дефіциту бюджету РФ за підсумками першого півріччя.
У російському Мінфіні не виключають скорочення витрат на тлі падіння цін на енергоресурси.
У "Сбербанку" визнають, що рубль зараз "переукріплений", і до кінця року курс може становити 85–90 рублів за долар. Водночас кілька місяців тому називали рівноважним показником близько 100 рублів за долар,
– йдеться в повідомленні.
Чим небезпечне зміцнення рубля для Білорусі?
Для Білорусі зміцнення російської валюти означає потенційне зростання курсу долара до 3,4–3,5 білоруських рублів. Національний банк республіки заздалегідь нарощує резерви: з початку року у тверду валюту переведено понад мільярд доларів, а золото-валютні резерви досягли рекордних 12,4 мільярда доларів.
Утім довго утримувати стабільність білоруської валюти не вийде. Значна різниця у вартості білоруського та російського рублів негативно вдарить по білоруському експорту,
– додали аналітики СЗР.
Таким чином, обидві країни опинилися у валютній пастці: сильний рубль тисне на бюджет Росії, а Білорусь стикається з ризиком втрати конкурентоспроможності своєї економіки.
Що важливо знати про економіку Росії?
Російська економіка перебуває під посиленим тиском через скорочення доходів від експорту енергоносіїв, уповільнення економічного зростання та стрімке зростання військових витрат. Скорочення бюджетних витрат може торкнутися невійськових напрямків, таких як інфраструктурні проєкти та субсидування збиткових галузей.
Голова Центробанку РФ попередив про ризик потенційного нового обвалу економіки. За його словами, реалізація такого кризового сценарію може статися на тлі погіршення зовнішньої кон'юнктури, зокрема через запровадження нових міжнародних санкцій.