Курс российского рубля не соответствует реальному состоянию экономики, – СВР
- Курс российского рубля переоценен, что создает риски для бюджета РФ и снижает доходы от экспорта нефти, в частности из-за снижения цен на энергоресурсы.
- Для Беларуси укрепление рубля означает рост курса доллара, что может негативно повлиять на экспорт, несмотря на увеличение золото-валютных резервов.
Курс российского рубля переоценен и уже создает риски для бюджета страны, снижая доходы от экспорта нефти. Для Беларуси это означает рост курса доллара и давление на собственный экспорт.
Что происходит с курсом рубля?
Курс российского рубля, по оценкам Службы внешней разведки Украины, сегодня не отражает реального состояния экономики и уже создает риски для бюджета страны, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СВР.
Как отмечается, сильный рубль снижает экспортные доходы, прежде всего от продажи нефти, что привело к значительному росту дефицита бюджета РФ по итогам первого полугодия.
В российском Минфине не исключают сокращения расходов на фоне падения цен на энергоресурсы.
В "Сбербанке" признают, что рубль сейчас "переукреплен", и к концу года курс может составить 85–90 рублей за доллар. В то же время несколько месяцев назад называли равновесным показателем около 100 рублей за доллар,
– говорится в сообщении.
Чем опасно укрепление рубля для Беларуси?
Для Беларуси укрепление российской валюты означает потенциальный рост курса доллара до 3,4–3,5 белорусских рублей. Национальный банк республики заранее наращивает резервы: с начала года в твердую валюту переведено более миллиарда долларов, а золото-валютные резервы достигли рекордных 12,4 миллиарда долларов.
Впрочем долго удерживать стабильность белорусской валюты не получится. Значительная разница в стоимости белорусского и российского рублей негативно ударит по белорусскому экспорту,
– добавили аналитики СВР.
Таким образом, обе страны оказались в валютной ловушке: сильный рубль давит на бюджет России, а Беларусь сталкивается с риском потери конкурентоспособности своей экономики.
Что важно знать об экономике России?
Российская экономика находится под усиленным давлением из-за сокращения доходов от экспорта энергоносителей, замедление экономического роста и стремительный рост военных расходов. Сокращение бюджетных расходов может коснуться невоенных направлений, таких как инфраструктурные проекты и субсидирование убыточных отраслей.
Глава Центробанка РФ предупредил о риске потенциального нового обвала экономики. По его словам, реализация такого кризисного сценария может произойти на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, в частности из-за введения новых международных санкций.