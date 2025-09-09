Курс российского рубля переоценен и уже создает риски для бюджета страны, снижая доходы от экспорта нефти. Для Беларуси это означает рост курса доллара и давление на собственный экспорт.

Что происходит с курсом рубля?

Курс российского рубля, по оценкам Службы внешней разведки Украины, сегодня не отражает реального состояния экономики и уже создает риски для бюджета страны, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СВР.

Как отмечается, сильный рубль снижает экспортные доходы, прежде всего от продажи нефти, что привело к значительному росту дефицита бюджета РФ по итогам первого полугодия.

В российском Минфине не исключают сокращения расходов на фоне падения цен на энергоресурсы.

В "Сбербанке" признают, что рубль сейчас "переукреплен", и к концу года курс может составить 85–90 рублей за доллар. В то же время несколько месяцев назад называли равновесным показателем около 100 рублей за доллар,

– говорится в сообщении.

Чем опасно укрепление рубля для Беларуси?

Для Беларуси укрепление российской валюты означает потенциальный рост курса доллара до 3,4–3,5 белорусских рублей. Национальный банк республики заранее наращивает резервы: с начала года в твердую валюту переведено более миллиарда долларов, а золото-валютные резервы достигли рекордных 12,4 миллиарда долларов.

Впрочем долго удерживать стабильность белорусской валюты не получится. Значительная разница в стоимости белорусского и российского рублей негативно ударит по белорусскому экспорту,

– добавили аналитики СВР.

Таким образом, обе страны оказались в валютной ловушке: сильный рубль давит на бюджет России, а Беларусь сталкивается с риском потери конкурентоспособности своей экономики.

