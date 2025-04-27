Чому українці можуть сплачувати за воду замість сусідів
- Українці, які не пройшли вчасно повірку водомірів, будуть змушені оплачувати додаткові обсяги води, включно з загальнобудинковим небалансом.
- Повірка лічильників є обов'язковою і проводиться раз на 4 роки, щоб підтвердити їх справність та точність обліку спожитої води.
Деяким українцям доведеться сплачувати за воду більше, ніж вони фактично використовують. Через що це може бути та як цього уникнути, читайте далі.
Хто переплачуватиме за воду у травні
Частині українців доведеться оплачувати не тільки власне споживання води, а й за додаткові обсяги, передає 24 Канал із посиланням на "Київводоканал". Мова йде про споживачів, які не встигнуть своєчасно пройти повірку водомірів.
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Річ у тім, що якщо процедуру не виконати вчасно, то показання водоміра не враховуватимуться. Відповідно, суми в платіжках зростуть: доведеться оплачувати не тільки власне споживання, а й частину загальнобудинкового небалансу, тобто платити й за сусідів без лічильників.
Як часто потрібно робити повірку лічильника
Процедура повірки лічильників є обов'язковою для всіх їх власників, адже саме вона підтверджує справність приладу та точність обліку спожитої води. Для цього потрібно самостійно викликати спеціаліста й оплатити його послуги.
Важливо! Частота проведення повірок залежить від типу лічильника. Як правило, її потрібно здійснювати раз у 4 роки.