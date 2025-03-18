Що треба знати про індивідуальні та масові перерахунки пенсій

Перерахунок пенсії – це процес коригування її розміру у зв'язку зі змінами в особистих обставинах пенсіонера. Він може статися через подання нових документів, ухвалення законодавчих змін або змін у соціальних стандартах.

Масовий перерахунок пенсій

Масові перерахунки здійснюються органами ПФУ на основі ухвалених нормативно-правових актів, таких як закони або постанови Кабміну, передає 24 Канал з посиланням на видання "Українські новини".

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Масовий перерахунок пенсій проводиться без звернення пенсіонера на підставі чинних або нових законодавчих актів, з урахуванням відомостей про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших даних, що містяться в пенсійній справі на момент перерахунку.

Такі перерахунки:

стосуються великої кількості пенсіонерів, чиї особисті дані відповідають вимогам, визначеним нормативно-правовими актами;

проводяться автоматизовано, без необхідності звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

Масові перерахунки здійснюються у разі збільшення:

середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, що враховується при обчисленні пенсії;

мінімальної заробітної плати;

прожиткового мінімуму;

коли особа, після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, продовжувала працювати і набула права на перерахунок.

Індивідуальний перерахунок пенсії

Індивідуальний перерахунок проводиться за заявою пенсіонера та з поданням додаткових документів, що є підставою для зміни розміру призначеної пенсії.

Пенсіонер подає заяву та необхідні документи (щодо стажу, заробітку, особливого статусу тощо) до територіального органу Пенсійного фонду України.

Індивідуальний перерахунок пенсій здійснюється для пенсіонерів, які бажають змінити тип пенсії. Або у разі інших обставин, за умови надання додаткових документів, таких як:

підтвердження стажу, який не був врахований при призначенні або попередньому перерахунку пенсії;

документи про заробітну плату за період, що передує 01.07.2000 року;

підтвердження права на надбавки, підвищення, додаткову пенсію чи пенсію за особливі заслуги тощо.

Перерахунки для окремих категорій пенсіонерів

Пенсіонерам, які продовжують працювати або займаються діяльністю, що дає змогу отримувати дохід, на який нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсії не перераховуються у зв'язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму чи мінімальної заробітної плати.

Такі пенсіонери можуть розраховувати на перерахунок пенсії лише після звільнення з роботи або припинення діяльності.

Зауважте! Перерахунок проводиться з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або мінімальної заробітної плати, визначених законом на дату звільнення або припинення діяльності.