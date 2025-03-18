Массовый перерасчет пенсий

Массовые перерасчеты осуществляются органами ПФУ на основе принятых нормативно-правовых актов, таких как законы или постановления Кабмина, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Украинские новости".

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Массовый перерасчет пенсий проводится без обращения пенсионера на основании действующих или новых законодательных актов, с учетом сведений о возрасте, страховой стаж, заработную плату (доход) и других данных, содержащихся в пенсионном деле на момент перерасчета.

Такие перерасчеты:

касаются большого количества пенсионеров, чьи личные данные соответствуют требованиям, определенным нормативно-правовыми актами;

проводятся автоматизировано, без необходимости обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

Массовые перерасчеты осуществляются в случае увеличения:

средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, что учитывается при исчислении пенсии;

минимальной заработной платы;

прожиточного минимума;

когда лицо, после назначения или предыдущего перерасчета пенсии, продолжало работать и приобрело право на перерасчет.

Индивидуальный перерасчет пенсии

Индивидуальный перерасчет производится по заявлению пенсионера и с представлением дополнительных документов, что является основанием для изменения размера назначенной пенсии.

Пенсионер подает заявление и необходимые документы (относительно стажа, заработка, особого статуса и т.д.) в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Индивидуальный перерасчет пенсий осуществляется для пенсионеров, желающих изменить тип пенсии. Или в случае других обстоятельств, при условии предоставления дополнительных документов, таких как:

подтверждение стажа, который не был учтен при назначении или предыдущем перерасчете пенсии;

документы о заработной плате за период, предшествующий 01.07.2000 года;

подтверждение права на надбавки, повышение, дополнительную пенсию или пенсию за особые заслуги и тому подобное.

Перерасчеты для отдельных категорий пенсионеров

Пенсионерам, которые продолжают работать или занимаются деятельностью, что позволяет получать доход, на который начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, пенсии не пересчитываются в связи с изменением размера прожиточного минимума или минимальной заработной платы.

Такие пенсионеры могут рассчитывать на перерасчет пенсии только после увольнения с работы или прекращения деятельности.

Обратите внимание! Перерасчет производится с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, или минимальной заработной платы, определенных законом на дату увольнения или прекращения деятельности.