Перерахунок комуналки: які документи потрібні українцям для отримання компенсації

Деякі побутові споживачі мають право на перегляд нарахувань щодо комунальних послуг. Перерахунок можна здійснити навіть за наявності заборгованості.

Які є підстави для перерахунку комуналки

Перерахунок вартості комуналки здійснюється в разі відхилення параметрів послуг від установлених законодавством або договорами про надання послуг, пише 24 канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

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Зокрема йдеться про такі параметри:

зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок;

зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);

перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам;

недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.

На які послуги поширюється перерахунок

Перерахувати можливо такі комунальні послуги:

теплопостачання; гаряче водопостачання; централізоване водопостачання та водовідведення; управління побутовими відходами.

Які документи потрібні для перерахунку

Для отримання перерахунку споживач має подати акт-претензію постачальнику послуг.

Зокрема протягом місяця, після закінчення розрахункового періоду, постачальник зобов'язаний:

самостійно скоригувати вартість послуг;

виплатити компенсацію згідно із законодавством.

У разі наявності заборгованості, сума перерахунку та штрафні санкції зараховуються в рахунок погашення боргу або майбутніх платежів.

Також у разі надходження від споживача акта-претензії та прийняття виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог,

– зазначає Міністерство розвитку громад та територій України.

Важливо! Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості.

Чи можливий перерахунок у випадку боргу

Перерахунок комуналки здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості. До того ж сума перерахунку за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги. Зокрема у разі відсутності заборгованості — в оплату майбутніх платежів.

Зверніть увагу! Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг не застосовується на тимчасово окупованих територіях, територіях, на яких ведуться (велися) бойові активні дії або тимчасово окупованих російською федерацією територіях.