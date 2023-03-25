Українцям з 1 квітня перерахують пенсії: як зміниться розмір

З 1 квітня в Україні заплановано перерахунок пенсій. Це стосуватиметься працюючих пенсіонерів, які у березні не отримали індексації.

Чому у квітні пенсіонери отримають не індексацію, а перерахунок

Під час ефіру телемарафону перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак повідомила, що з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Однак це не індексація, а саме перерахунок.

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Індексація – це інструмент підвищення доходу найменш захищеній категорії громадян, яка не має зазвичай вже інших джерел доходу, крім пенсій, які сплачуються від держави. На відміну від них ті пенсіонери, які ще працюють, мають додаткове джерело надходжень у вигляді заробітної плати, і це дозволяє краще самостійно себе забезпечувати,

– пояснила Марчак.

Водночас якщо мова йде про перерахунок, то враховується трудовий стаж, який пенсіонери отримали, починаючи з попереднього перерахунку таких пенсій.

Які пенсіонери отримають перерахунок

Це стосуватиметься, наприклад, тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2021 році, але продовжує працювати. Відповідно за 2 останні роки у них збільшився страховий стаж на 24 місяці.

Саме такі громадяни отримають у квітні перерахунок пенсії з оновленого страхового стажу, що впливає на розмір пенсії. Це все індивідуально,

– додала перша заступниця міністра.

Цікаво, що у квітні на це піде приблизно 100 мільйонів додаткових видатків. А до кінця року – це близько 900 мільйонів гривень. Кошти на це залучать з власних надходжень ПФУ.

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