Працюючим пенсіонерам перерахувати виплати: хто отримав вищі пенсії

Працюючим пенсіонерам в Україні з 1 квітня запровадили перерахунок виплат. Однак проводиться він у червні з доплатою за квітень та травень.

Скільком пенсіонерам здійснили перерахунок пенсій

Нагадуємо, що з 1 квітня 2023 року в Україні проведено перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Це торкнулося осіб, які набули після призначення чи попереднього перерахунку пенсії страховий стаж тривалістю 24 місяці чи менше.Однак після цього пройшло не менше ніж два роки.

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До речі, загальний перерахунок пенсії проведено понад 654,9 тисячі особам. Розмір пенсії збільшено понад 401 тисячі осіб, а середній розмір підвищення становить 221,74 гривні.

проведено понад 654,9 тисячі особам. Розмір пенсії збільшено понад 401 тисячі осіб, а середній розмір підвищення становить 221,74 гривні. Перерахунок у зв’язку з врахуванням страхового стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено 537,5 тисячі особам. Водночас середній розмір підвищення – близько 180 гривень.

пенсії проведено 537,5 тисячі особам. Водночас середній розмір підвищення – близько 180 гривень. Перерахунок пенсії у зв’язку з врахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено для 117,4 тисячі осіб. Для них середній розмір підвищення становить найбільше – майже 410 гривень.

що виплати, які було затверджено з 1 квітня, проводяться у червні у встановлені пенсіонерам дати виплати з доплатою за квітень й травень.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня 2023 / Інфографіка Пенсійного фонду України

Виплати пенсіонерам у липні

Вже у липні пенсіонери, які отримали свої пенсії за спеціальними законами, отримають проіндексовані виплати. Йдеться про журналістів, науковців, чиновників тощо.

Втім, що відтепер журналісти виходять на пенсію за загальними нормами. Однак ті, хто пішов на відпочинок раніше, у березні індексації не отримали. Натомість отримають її за старими нормами у липні.

Індексація виплат складає 19,7%, а розмір підвищення розраховується індивідуально. Діапазон виплат коливатиметься від 100 до 1 000 гривень.