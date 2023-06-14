Скольким пенсионерам произвели пересчет пенсий

Напомним, что с 1 апреля 2023 года в Украине проведен пересчет пенсии работающим пенсионерам. Это коснулось лиц, получивших после назначения или предварительного перерасчета пенсии страховой стаж продолжительностью 24 месяца или менее. Однако после этого прошло не менее двух лет.

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Кстати, общий перерасчет пенсии провели более 654,9 тысячи человек. Размер пенсии увеличен более 401 тысячи человек, а средний размер повышения составляет 221,74 гривны.

провели более 654,9 тысячи человек. Размер пенсии увеличен более 401 тысячи человек, а средний размер повышения составляет 221,74 гривны. Пересчет в связи с учетом страхового стажа после назначения/предварительного перерасчета пенсии проведен 537,5 тысячи человек. В то же время, средний размер повышения – около 180 гривен.

пенсии проведен 537,5 тысячи человек. В то же время, средний размер повышения – около 180 гривен. Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа и заработной платы после назначения/предварительного перерасчета пенсии проведен для 117,4 тысячи человек. Для них средний размер повышения составляет больше всего – почти 410 гривен.

Обратите внимание, что выплаты, утвержденные с 1 апреля, производятся в июне в установленные пенсионерам даты выплаты с доплатой за апрель и май.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля 2023 года / Инфографика Пенсионного фонда Украины

Выплаты пенсионерам в июле

Уже в июле пенсионеры, получившие свои пенсии по специальным законам, получат проиндексированные выплаты. Речь идет о журналистах, ученых, чиновниках и т.д.

Впрочем, важно отметить, что теперь журналисты выходят на пенсию по общим нормам. Однако те, кто ушел на отдых раньше, в марте индексации не получили. Вместо этого получат ее по старым нормам в июле.

Индексация выплат составляет 19,7%, а размер повышения рассчитывается индивидуально. Диапазон выплат будет колебаться от 100 до 1 000 гривен.