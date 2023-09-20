Пенсіонерам нараховуватимуть пенсійні бали: як працює ця система

Процес нарахування пенсії залишається доволі складним механізмом, який постійно змінюється. Виплати осіб, які вийшли на заслужений відпочинок у 00-х, значно нижчі за ті, що визначаються при розрахунках зараз.

Коли збільшать пенсії

У березні 2024 року відбудеться індексація пенсій. Очікується збільшення виплат за новою бальною системою, про це розказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Завдяки цьому нововведенню мають зрівняти виплати тих осіб, яким нарахували пенсію зараз і давніше. У плані йдеться про те, що в середньому українці мають отримувати принаймні 6 тисяч гривень.

Станом на тепер, пенсіонери навіть при однаковому стажі можуть мати різну пенсію. Пенсійні виплати тих, хто виходить на заслужений відпочинок зараз значно вищі, через зміну формули для розрахунку.

Різниця між виплатами вражає. Якщо громадянин виходив на пенсію у 2001 році, він отримує 3 600 – 3 700 гривень. При цих же обставинах, особа, що пішла на заслужений відпочинок у 2022 році, має 5 500 – 6 000 гривень.

Усунення цієї диспропорції більш ніж можливе. Шмигаль наголошує, що першочергово ці спеціальні бали будуть отримувати люди з медичними спеціальностями та вчителі. Окремо в уряді зазначили що з часом розмір пенсійних виплат буде зростати.

Розмір пенсій в Україні

Деякі українці отримують пенсійні виплати менш як 2 тисяч гривень. Відповідно до статистики ПФУ зараз розмір пенсій такий:

0, 6% пенсіонерів мають 1 227,80 гривень.

10,4% – понад 10 000 гривень.

15% – від 4 001 до 5 000 гривень.

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Середній розмір пенсії в Україні у 2023 році зараз – 5 563,34 гривні.