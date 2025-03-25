У яких випадках пенсіонери можуть вимагати перерахунку виплат

Українці мають можливість звернутися до Пенсійного фонду з проханням переглянути розмір своєї пенсії. Юристи пояснюють, що перерахунок можливий щонайменше в трьох випадках.

Коли можна просити про перерахунок

Перерахувати пенсію можна, коли зростає страховий стаж, підвищується заробітна плата або за індивідуальним зверненням пенсіонера, передає 24 Канал з посиланням на сайт "Юристи.ua".

Читайте також Підвищення буде: хто з пенсіонерів відчує зростання пенсій у квітні

Заявник не зобов’язаний наводити конкретні причини – можна попросити ПФУ самостійно визначити найвигідніший варіант перерахунку. У цьому разі фахівці фонду оцінять усі підстави та оберуть оптимальний підхід.

Пенсію в Україні можуть перерахувати у кількох випадках:

1. Підвищення зарплати.

Якщо після виходу на пенсію людина два роки або більше отримувала вищу заробітну плату, ніж ту, на основі якої нараховувалась пенсія, вона має право звернутися до Пенсійного фонду з заявою на перерахунок. Таке звернення можна подавати кожні два роки, якщо дохід продовжує зростати.

2. Збільшення трудового стажу.

Якщо пенсіонер продовжує працювати після виходу на пенсію і за цей час набуває додаткового стажу, йому також можуть перерахувати пенсію. Якщо за цей період накопичується повний стаж, необхідний для пенсії, перерахунок проводять одразу – без очікування двох років.

3. Зростання прожиткового мінімуму.

При підвищенні прожиткового мінімуму держава автоматично переглядає пенсійні виплати. Для непрацюючих пенсіонерів це відбувається одразу, а для працюючих – після їхнього звільнення або завершення трудової діяльності.

Коли ще можуть перерахувати пенсію

Окрім основних причин, пенсійні виплати можуть бути переглянуті й у таких випадках: