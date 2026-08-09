Пенсіонерам після 65 років зроблять перерахунок: хто отримає збільшені суми

Розмір пенсії в Україні може зрости не лише після індексації. Для окремих категорій пенсіонерів закон передбачає доплати, надбавки та перерахунки, які дозволяють отримувати більше щомісяця.

Чому після 65 років збільшать пенсію

Після досягнення 65-річного віку частина українців може отримувати вищу пенсію. Однак таке підвищення призначають лише за дотримання кількох умов, нагадали у Пенсійному фонді України.

Право на збільшення виплат мають непрацюючі пенсіонери, які досягли 65 років і мають повний страховий стаж:

35 років – для чоловіків;

30 років – для жінок.

Втім, якщо людина після виходу на пенсію продовжує працювати, гарантія щодо мінімального розміру пенсії після 65 років на неї не поширюється.

Якою має бути мінімальна пенсія після 65 років

Закон передбачає, що для пенсіонерів віком від 65 років із повним страховим стажем мінімальна пенсія за віком становить 40% мінімальної заробітної плати, але не може бути нижчою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Довідково: У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, тому гарантований мінімум за цією нормою дорівнює 3 458,80 гривні.

Водночас після березневої індексації Пенсійний фонд повідомив, що мінімальна пенсія для непрацюючих 65-річних пенсіонерів із повним страховим стажем не може бути меншою за 4 213 гривень.

Які доплати призначають після 70 років

Після досягнення 70 років пенсіонери можуть також отримувати вікову доплату, яку Пенсійний фонд призначає автоматично.

У 2026 році її розмір становить:

300 гривень – для людей віком від 70 до 74 років;

456 гривень – від 75 до 79 років;

570 гривень – після досягнення 80 років.

Однак ця надбавка призначається лише тим пенсіонерам, чия загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні.

Що ще потрібно знати про надбавку

Звертатися до Пенсійного фонду для оформлення вікової доплати не потрібно, адже її нараховують автоматично. Водночас у місяць, коли пенсіонеру виповнюється 70, 75 або 80 років, надбавку виплачують пропорційно кількості днів після дня народження.