Почему после 65 лет увеличат пенсию

По достижении 65-летнего возраста часть украинцев может получать более высокую пенсию. Однако такое повышение назначается только при соблюдении нескольких условий, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Право на увеличение выплат имеют неработающие пенсионеры, достигшие 65 лет и имеющие полный страховой стаж:

35 лет – для мужчин;

30 лет – для женщин.

Впрочем, если человек после выхода на пенсию продолжает работать, гарантия минимального размера пенсии после 65 лет на него не распространяется.

Какой должна быть минимальная пенсия после 65 лет

Закон предусматривает, что для пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем минимальная пенсия по возрасту составляет 40% минимальной заработной платы, но не может быть ниже прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Справочно: в 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен, поэтому гарантированный минимум по этой норме равен 3 458,80 гривен.

В то же время после мартовской индексации Пенсионный фонд сообщил, что минимальная пенсия для неработающих 65-летних пенсионеров с полным страховым стажем не может быть меньше 4 213 гривен.

Какие доплаты назначаются после 70 лет

По достижении 70 лет пенсионеры могут также получать возрастную доплату, которую Пенсионный фонд назначает автоматически.

В 2026 году ее размер составляет:

300 гривен – для людей в возрасте от 70 до 74 лет;

456 гривен – от 75 до 79 лет;

570 гривен – после достижения 80 лет.

Однако эта надбавка назначается только тем пенсионерам, чья общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривен.

Что еще нужно знать о надбавке

Обращаться в Пенсионный фонд для оформления возрастной доплаты не нужно, ведь она начисляется автоматически. При этом в месяц, когда пенсионеру исполняется 70, 75 или 80 лет, надбавку выплачивают пропорционально количеству дней после дня рождения.