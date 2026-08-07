Будет ли в августе индексация пенсий в Украине

Но летом или осенью ожидать индексации не стоит, потому что в Пенсионном фонде Украины сообщили, что этого не будет.

Индексация – это перерасчет ранее назначенных пенсий. Она происходит путем увеличения показателя средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии.

Однако индексация проводится только весной. А именно с 1 марта.

Таким образом, массового повышения пенсий пока ожидать не стоит. До индексации остается еще полгода.

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Напомним, что в этом году индексация пенсий повысила выплаты для большинства пенсионеров на 12,1%.

В то же время украинцы могут получить индивидуальные надбавки к пенсии. Например, если они достигли возраста 70 лет, а общая сумма пенсии не превышает 10 340,35 гривен.

Также некоторые пенсионеры могут получить в августе ежегодную выплату. Речь идет о денежной поддержке ко Дню Независимости.