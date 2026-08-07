Чи буде індексація пенсій в Україні у серпні
Але влітку чи восени очікувати індексації не варто, про що повідомили у Пенсійному фонді України.
Індексація – це перерахунок раніше призначених пенсій. Він відбувається шляхом збільшення показника середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
Однак відбувається індексація лише весною. А саме з 1 березня.
Таким чином, масового підвищення пенсій наразі чекати не варто. До індексації залишається ще пів року.
Нагадаємо, що цьогорічна індексація пенсій підвищила виплати для більшості пенсіонерів на 12,1%.
Водночас українці можуть отримати індивідуальні надбавки до пенсії. Наприклад, якщо досягли віку 70 років, а загальна сума пенсії не перевищує 10 340, 35 гривень.
Також деякі пенсіонери можуть отримати у серпні щорічно виплату. Мова йде про грошову підтримку до Дня Незалежності.