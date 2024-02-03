Неправильно нарахована пенсія: як оскаржити рішення ПФУ

У деяких випадках ПФУ може нарахувати неправильний розмір пенсії. Однак, виправити це можливо.

Чи має право громадянин на оскарження

Відповідно до чинного законодавства, громадянин може оскаржити рішення ПФУ, відносно призначеного розміру пенсії. Скаргу потрібно подати особисто або ж це може зробити законний представник особи.

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Під час подачі оскарження, громадянин має надати документальне підтвердження своїх претензій. На основі цих тверджень і буде відбуватися повторний перерахунок.

Варто зауважити і те, що претензії можуть бути задовільнені комісією лише частково. Змінені виплати надходитимуть особі після вступу нового рішення представників ПФУ в силу.

Як оскаржити рішення ПФУ

Аби оскаржити рішення ПФУ, потрібно звернутись у відділення Пенсійного фонду протягом року після його затвердження. Однак, це необхідно зробити не пізніше ніж через місяць з моменту ознайомлення з ним заявника.

ПФУ має подати відповідь на заяву протягом місяця. Якщо комісії потрібно більше часу, розгляд можуть продовжити до 45 днів.

Подати заяву можна особисто або ж через електронну пошту. Звернення має відповідати вимогам та містити в собі визначену інформацію. Йдеться про такі дані:

ПІБ;

місце реєстрації та місце фактичного проживання;

яке саме порушення ви виявили;

найменування органу ПФУ, де була здійснена помилка.

Якщо заявник має інформацію про оскарження рішення органу ПФУ, про це також потрібно зазначити.