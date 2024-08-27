Буквально декілька кліків: як подати заяву на перерахунок пенсії через ПФУ

27 серпня 2024, 17:14
Читать новость на русском
Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

ПФУ

Перерахунок пенсій здійснюється, щоб відкоригувати виплати у залежності від різних чинників. Його проводять або автоматично, або за заявою самого отримувача.

Як перерахувати пенсію через ПФУ

Подати заяву на перерахунок пенсії можна через портал ПФУ. Робити це треба у наступних випадках:

Читайте також Чи можуть українці звертатися за перерахунком пенсії онлайн

  • вступу на роботу, звільнення з роботи;
  •  реєстрації або зняття з обліку як фізичної особи — підприємця;
  • набуття зміни чи припинення особливого статусу;
  • зміни місця проживання (реєстрації);
  • виїзду на постійне місце проживання за кордон;
  • поновлення виплати пенсії;
  • надання пенсіонером документів про стаж або заробіток, які не були враховані під час обчислення пенсії;
  • встановлення надбавок, підвищень, доплат тощо;
  • втрати годувальника;
  • якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжила працювати, набула не менш як 24 місяці страхового стажу, після призначення (попереднього перерахунку) пройшло не менше двох років.

Які документи треба 

  • заява;
  • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
  • трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудову діяльність/страховий стаж до 1 січня 2004 року, у тому числі, наприклад, військовий квиток або відомості про народження дітей;
  • інші документи про стаж (у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній).

ПФУ має розглянути таку заяву протягом 10 днів та прийняти відповідне рішення.