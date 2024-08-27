Буквально декілька кліків: як подати заяву на перерахунок пенсії через ПФУ
27 серпня 2024, 17:14Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Перерахунок пенсій здійснюється, щоб відкоригувати виплати у залежності від різних чинників. Його проводять або автоматично, або за заявою самого отримувача.
Як перерахувати пенсію через ПФУ
Подати заяву на перерахунок пенсії можна через портал ПФУ. Робити це треба у наступних випадках:
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- вступу на роботу, звільнення з роботи;
- реєстрації або зняття з обліку як фізичної особи — підприємця;
- набуття зміни чи припинення особливого статусу;
- зміни місця проживання (реєстрації);
- виїзду на постійне місце проживання за кордон;
- поновлення виплати пенсії;
- надання пенсіонером документів про стаж або заробіток, які не були враховані під час обчислення пенсії;
- встановлення надбавок, підвищень, доплат тощо;
- втрати годувальника;
- якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжила працювати, набула не менш як 24 місяці страхового стажу, після призначення (попереднього перерахунку) пройшло не менше двох років.
Які документи треба
- заява;
- паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
- трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудову діяльність/страховий стаж до 1 січня 2004 року, у тому числі, наприклад, військовий квиток або відомості про народження дітей;
- інші документи про стаж (у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній).
ПФУ має розглянути таку заяву протягом 10 днів та прийняти відповідне рішення.