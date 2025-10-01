В Україні проведуть розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025 – 2026 років. Він відбуватиметься з 1 жовтня.

Що очікувати щодо субсидій у жовтні?

Вона розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Однак для багатьох українців такий розрахунок відбудеться автоматично. Зокрема автоматично перевизначать розмір субсидії домогосподарствам, у яких розмір субсидії в літній період складав 0 гривень.

Проте є люди, які все ж мають звернутися до Пенсійного фонду:

Особи, які хочуть вперше отримати житлову субсидію. Українці, які отримували житлову субсидію, але станом на 1 жовтня у них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім’ї члена домогосподарства, або в переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство. Люди, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка вже погашена або оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Доходи у вигляд пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року,

– розповіли у ПФУ.

Зверніть увагу! У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада включно субсидія призначається з початку опалювального періоду, а якщо звернення подали пізніше, то з місяця звернення.

Кому можуть відмовити у субсидії?

Існують випадки, коли людині можуть відмовити у наданні субсидії. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Основною підставою для відмови є наявність заборгованості за оплату комуналки понад три місяці, якщо сума боргу перевищує 680 гривень (тобто 40 неоподатковуваних мінімумів).

Але у разі, якщо сплата заборгованості підтверджена або ухвалений договір про її реструктуризацію, або вона оскаржена в судовому порядку, житлова субсидія може бути надана,

– йдеться на сайті ПФУ.

Важливо! Відмовити у наданні субсидій можуть ще через майновий стан, витрати, фінансові обставини тощо.

