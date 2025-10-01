Перерахунок субсидій: що відбудеться з соціальною допомогою у жовтні
- Розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років в Україні розпочнеться 1 жовтня, автоматично для деяких домогосподарств.
- Призначення субсидій з початку опалювального періоду, якщо документи подані до 30 листопада, а якщо пізніше, то з місяця звернення.
В Україні проведуть розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025 – 2026 років. Він відбуватиметься з 1 жовтня.
Що очікувати щодо субсидій у жовтні?
Вона розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Однак для багатьох українців такий розрахунок відбудеться автоматично. Зокрема автоматично перевизначать розмір субсидії домогосподарствам, у яких розмір субсидії в літній період складав 0 гривень.
Проте є люди, які все ж мають звернутися до Пенсійного фонду:
- Особи, які хочуть вперше отримати житлову субсидію.
- Українці, які отримували житлову субсидію, але станом на 1 жовтня у них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства чи у складі сім’ї члена домогосподарства, або в переліку житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство.
- Люди, яким субсидія на неопалювальний період не була призначена через наявність заборгованості, яка вже погашена або оформлено договір реструктуризації або оскаржено питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.
Під час розрахунку розміру житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років враховуються доходи домогосподарства за I та II квартали 2025 року. Доходи у вигляд пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень 2025 року,
– розповіли у ПФУ.
Зверніть увагу! У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада включно субсидія призначається з початку опалювального періоду, а якщо звернення подали пізніше, то з місяця звернення.
Кому можуть відмовити у субсидії?
Існують випадки, коли людині можуть відмовити у наданні субсидії. Про це повідомляє Пенсійний фонд.
Основною підставою для відмови є наявність заборгованості за оплату комуналки понад три місяці, якщо сума боргу перевищує 680 гривень (тобто 40 неоподатковуваних мінімумів).
Але у разі, якщо сплата заборгованості підтверджена або ухвалений договір про її реструктуризацію, або вона оскаржена в судовому порядку, житлова субсидія може бути надана,
– йдеться на сайті ПФУ.
Важливо! Відмовити у наданні субсидій можуть ще через майновий стан, витрати, фінансові обставини тощо.
Що ще відомо про субсидії?
Пільга та субсидія в Україні відрізняються, адже це два різні механізми підтримки. Деякі українці навіть мають право і на пільгу, і на субсидію. Однак отримати одночасно обидві допомоги неможливо.
Також чимало осіб мають право на пільги на пічне паливо. Допомогу надають вразливим категоріям населення, що мешкають у певних регіонах.