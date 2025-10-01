В Украине проведут расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025 –2026 годов. Он будет происходить с 1 октября.

Что ожидать относительно субсидий в октябре?

Она рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Отопительный сезон на носу: что стоит проверить, чтобы избежать неприятностей

Однако для многих украинцев такой расчет произойдет автоматически. В частности автоматически переопределят размер субсидии домохозяйствам, у которых размер субсидии в летний период составлял 0 гривен.

Однако есть люди, которые все же должны обратиться в Пенсионный фонд:

Лица, которые хотят впервые получить жилищную субсидию. Украинцы, которые получали жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства, или в перечне жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство. Люди, которым субсидия на неотапливаемый период не была назначена из-за наличия задолженности, которая уже погашена или оформлен договор реструктуризации или обжалован вопрос задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.

При расчете размера жилищной субсидии на отопительный сезон 2025-2026 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август 2025 года,

– рассказали в ПФУ.

Обратите внимание! В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября включительно субсидия назначается с начала отопительного периода, а если обращение подали позже, то с месяца обращения.

Кому могут отказать в субсидии?

Существуют случаи, когда человеку могут отказать в предоставлении субсидии. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Основным основанием для отказа является наличие задолженности за оплату коммуналки более трех месяцев, если сумма долга превышает 680 гривен (то есть 40 необлагаемых минимумов).

Но в случае, если уплата задолженности подтверждена или принят договор о ее реструктуризации, или она обжалована в судебном порядке, жилищная субсидия может быть предоставлена,

– говорится на сайте ПФУ.

Важно! Отказать в предоставлении субсидий могут еще из-за имущественного положения, расходы, финансовые обстоятельства и тому подобное.

Что еще известно о субсидиях?