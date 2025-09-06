Почему субсидия может составлять 0 гривен?

Пенсионный фонд Украины объясняет: субсидия начисляется только тогда, когда расходы домохозяйства на услуги в пределах социальных норм превышают так называемый "обязательный платеж", сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Если же во время вычисления оказывается, что расходы не превышают эту сумму, или результат расчета равен нулю или имеет отрицательное значение, субсидия составляет 0 гривен.

Важно! Размер обязательного платежа рассчитывают индивидуально для каждой семьи, в зависимости от среднего дохода на одного члена домохозяйства.

Кому предоставляется субсидия?

Право на субсидию имеет каждое домохозяйство имеет каждое домохозяйство или отдельное лицо, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Это базовое условие, закреплено в действующем порядке назначения субсидий.

За назначением жилищной субсидии имеют право обращаться:

зарегистрированные жильцы жилого помещения;

лица с индивидуальным лицевым счетом, если в домохозяйстве счета на оплату услуг разделены;

арендаторы жилья, которые фактически проживают в помещении по договору аренды или решению суда;

индивидуальные застройщики, даже если их дом еще не введен в эксплуатацию, но уже начисляется плата за коммунальные услуги;

внутренне перемещенные лица, проживающие в жилье без договора аренды, но могут подтвердить факт проживания справкой ВПЛ.

Что известно о субсидиях в Украине: коротко о главном