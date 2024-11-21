За неякісні комунальні послуги можна вимагати перерахувати їх вартість
У 2024 році можливі зміни у вартості деяких комунальних послуг. Перерахунок стосуватиметься конкретних ситуацій, зокрема ненадання послуг або ж надання неякісних.
Чому відбудеться перерахунок
Зміни стосуватимуться послуг теплопостачання та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство відновлення України.
Читайте також Пільги для чорнобильців: на які суми можна розраховувати у 2024 році
Це передбачено новою постановою Кабінету Міністрів України, ініційованою Міністерством відновлення, що затверджує порядок перерахунку у випадках, коли послуги не надаються в повному обсязі або не відповідають встановленим стандартам.
За які порушення перерахують вартість комуналки
Перерахунок вартості комунальних послуг буде здійснюватися у разі відхилень від стандартів надання послуг.
До таких відхилень належать:
- зниження температури теплоносія та гарячої води, невідповідність їхнього тиску на вході в будинок;
- зниження температури повітря в приміщеннях (якщо є договір на обслуговування внутрішньобудинкових систем);
- перерви в наданні послуг, включаючи перевищення строків аварійно-відновлювальних робіт;
- невідповідність якості гарячої та холодної води санітарним нормам;
- порушення вимог щодо поводження з побутовими відходами та недотримання графіків їх вивезення.
Зауважте! Згідно з новими правилами, виконавець зобов’язаний провести перерахунок протягом місяця і виплатити штраф споживачу у розмірі, визначеному законодавством.
Як отримати компенсацію
Споживач, який незадоволений якістю надання комунальних послуг, має подати акт-претензію постачальнику.
Виконавець має прийняти рішення про задоволення вимог. У такому разі перерахунок вартості комунальних послуг буде здійснено протягом одного місяця з моменту прийняття цього рішення.
Перерахунок проводиться, навіть якщо у споживача є заборгованість за відповідну послугу.
Зауважте! Цей порядок не застосовується на тимчасово окупованих територіях, територіях, де відбуваються або відбувалися бойові дії, а також на територіях, окупованих Росією.