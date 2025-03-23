Хто з переселенців повинен буде повернути кошти державі

Переселенці в Україні повинні будуть повернути частину державних виплат. Це може статися у випадку, якщо з'ясується, що допомога надавалася їм неправомірно.

У яких випадках з ВПО стягують кошти

Такі ситуації виникають, коли людина більше не відповідає критеріям отримання виплат, але все ще їх отримує, передає 24 Канал з посиланням на "Юридичний порадник для ВПО".

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Наприклад, якщо особа зі статусом ВПО повертається додому та повідомляє про це через застосунок "Дія", соціальні служби можуть із затримкою припинити виплати.

У таких випадках людину просять повернути кошти добровільно, а якщо вона відмовляється, гроші стягують через суд.

Кому ще доведеться повернути кошти

Також виплати доведеться повернути тим переселенцям, у яких збільшився дохід сім’ї понад встановлений законодавством ліміт, якщо вони своєчасно не повідомили про це соцслужби протягом 14 днів.

Окрім того, виплати доведеться повернути тим особам, які отримували допомогу як переселенці, хоча фактично переїхали не з окупованих територій або районів бойових дій.

Зауважте! З січня 2025 року в Україні змінився порядок компенсацій власникам житла, які безкоштовно розміщують переселенців. Тепер такі виплати нараховує Пенсійний фонд за списками Міністерства розвитку громад і територій.