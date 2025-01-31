Як українцям перевести пенсійні виплати з пошти на банк
- Українці можуть перевести пенсійні виплати з пошти на банк, звернувшись до обраного банку для відкриття рахунку.
- Для переведення пенсії потрібно підготувати та завантажити скан-копії документів на вебпортал Пенсійного фонду України з дотриманням вимог до файлів.
Українці можуть перевести свої виплати пенсійні виплати з пошти на банк. Для цього пенсіонерам слід звернутися особисто до банку, клієнтом якого вони хочуть стати.
Як перевести пенсію з пошти на банк
Далі літій людині необхідно відкрити рахунок для пенсійних виплат, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.
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Підготуйте та відскануйте документи для завантаження на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України: паспорт, ідентифікаційний код, банківські реквізити затвердженого зразка (можна отримати у відділенні банку, клієнтом якого ви стали),
– йдеться на сайті фонду.
Крім того, українців закликали врахувати вимоги до скан-копій документів:
- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;
- формат файлу: JPG, JPEG, PDF;
- документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;
- скан-копії виготовляються з оригіналів документів;
- скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;
- назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.
Далі слід дотримуватися такого алгоритму дій:
- авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг Фонду;
- подати заяву для переведення пенсії з пошти на банк.
Зверніть увагу! Важливо пам’ятати про вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії.