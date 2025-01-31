Як українцям перевести пенсійні виплати з пошти на банк

Українці можуть перевести свої виплати пенсійні виплати з пошти на банк. Для цього пенсіонерам слід звернутися особисто до банку, клієнтом якого вони хочуть стати.

Як перевести пенсію з пошти на банк

Далі літій людині необхідно відкрити рахунок для пенсійних виплат, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Підготуйте та відскануйте документи для завантаження на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України: паспорт, ідентифікаційний код, банківські реквізити затвердженого зразка (можна отримати у відділенні банку, клієнтом якого ви стали),

– йдеться на сайті фонду.

Крім того, українців закликали врахувати вимоги до скан-копій документів:

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Далі слід дотримуватися такого алгоритму дій:

авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг Фонду; подати заяву для переведення пенсії з пошти на банк.

Зверніть увагу! Важливо пам’ятати про вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії.