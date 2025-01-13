Шахраї активізувалися: як українців обманюють на перевірці лічильників

У Києві останнім часом спостерігається підвищення активності шахраїв. Вони телефонують споживачам від імені Київводоканалу щодо перевірки лічильників води.

Як українців обманюють на повірці лічильників

Вони пропонують проведення метрологічної повірки, повідомляє 24 канал з посиланням на "Київводоканал".

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Наголошуємо, що Київводоканал заздалегідь проводить лише SMS інформування про закінчення терміну повірки лічильників та не здійснює жодних телефонних попереджень!,

– йдеться на сайті.

Українцям порекомендували замовляти повірку лише у виконавців послуг – у Київводоканалі та Київтеплоенерго.

Мешканці столиці можуть звернутися до Київводоканалі такими методами:

за телефонами: 202-02-02 та 0-800-301-581

онлайн: https://service.vodokanal.kiev.ua/

за допомогою мобільних додатків "Viber" та "Telegram".

У КП "Київтеплоенерго" можна звернутися за телефоном 044-207-88-88.

Зауважте! Українців закликали не звертатися до сумнівних посередників, аби не стати жертвою шахраїв.