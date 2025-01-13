Як українців обманюють на повірці лічильників
Вони пропонують проведення метрологічної повірки, повідомляє 24 канал з посиланням на "Київводоканал".
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Наголошуємо, що Київводоканал заздалегідь проводить лише SMS інформування про закінчення терміну повірки лічильників та не здійснює жодних телефонних попереджень!,
– йдеться на сайті.
Українцям порекомендували замовляти повірку лише у виконавців послуг – у Київводоканалі та Київтеплоенерго.
Мешканці столиці можуть звернутися до Київводоканалі такими методами:
- за телефонами: 202-02-02 та 0-800-301-581
- онлайн: https://service.vodokanal.kiev.ua/
- за допомогою мобільних додатків "Viber" та "Telegram".
У КП "Київтеплоенерго" можна звернутися за телефоном 044-207-88-88.
Зауважте! Українців закликали не звертатися до сумнівних посередників, аби не стати жертвою шахраїв.