Чому в Україні збільшилися ціни на комуналку

Так тарифи зросли на 18,9%, передає 24 канал з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

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Причиною зросту цін стало підвищення цін на електроенергію.

Зокрема за даними відомства, в Україні зросли такі тарифи:

на електроенергію — на 63,6%;

на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 11,2%;

на прибирання сміття — на 8,9%,;

на утримання та ремонт житла — на 3,9%.

Водночас не зазнали змін тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення.

Зауважте! Крім того, залишилися стабільними ціни на водопостачання та каналізацію.