Как украинцев обманывают на поверке счетчиков
Они предлагают проведение метрологической поверки, сообщает 24 канал со ссылкой на "Киевводоканал".
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Подчеркиваем, что Киевводоканал заранее проводит только SMS информирование об окончании срока поверки счетчиков и не осуществляет никаких телефонных предупреждений!,
– говорится на сайте.
Украинцам порекомендовали заказывать поверку только у исполнителей услуг – в Киевводоканале и Киевтеплоэнерго.
Жители столицы могут обратиться в Киевводоканал такими методами:
- по телефонам: 202-02-02 и 0-800-301-581
- онлайн: https://service.vodokanal.kiev.ua/
- с помощью мобильных приложений "Viber" и "Telegram".
В КП "Киевтеплоэнерго" можно обратиться по телефону 044-207-88-88.
Обратите внимание! Украинцев призвали не обращаться к сомнительным посредникам, чтобы не стать жертвой мошенников.