Как украинцев обманывают на поверке счетчиков

Они предлагают проведение метрологической поверки, сообщает 24 канал со ссылкой на "Киевводоканал".

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Подчеркиваем, что Киевводоканал заранее проводит только SMS информирование об окончании срока поверки счетчиков и не осуществляет никаких телефонных предупреждений!,

– говорится на сайте.

Украинцам порекомендовали заказывать поверку только у исполнителей услуг – в Киевводоканале и Киевтеплоэнерго.

Жители столицы могут обратиться в Киевводоканал такими методами:

по телефонам: 202-02-02 и 0-800-301-581

онлайн: https://service.vodokanal.kiev.ua/

с помощью мобильных приложений "Viber" и "Telegram".

В КП "Киевтеплоэнерго" можно обратиться по телефону 044-207-88-88.

Обратите внимание! Украинцев призвали не обращаться к сомнительным посредникам, чтобы не стать жертвой мошенников.