Перевізники Львова хочуть підвищити тарифи: що буде з цінами на проїзд у місті

Львівські перевізники хочуть підвищити вартість поїздок через зростання цін на пальне. Однак у міськраді поки шукають вигідний варінат для всіх категорій, зокрема можуть обмежити деякі пільги.

Що буде з вартістю проїзду у Львові?

Про те, чи можуть підвищити ціну на проїзд, йдеться в повідомленні Львівської міської ради.

Дивіться також Газ у Європі рекордно дорожчає: які є ризики для України та що буде з пальним

5 березня, у четвер, до міськради звернулися перевізники з вимогою переглянути тарифи на проїзд. За пропозицією потрібно додати 10 гривень за поїздку до теперішньої вартості.

У міській раді кажуть, що є 2 варіанти рішення:

підвищити тариф на проїзд;

тимчасово змінювати деякі правила роботи е-квитка, щоб компенсувати витрати перевізників без підняття ціни для пасажирів.

Водночас у регіоні розглядають тимчасове призупинення безкоштовних пересадок.

Зауважте! Кожна п’ята поїздка у Львові з ЛеоКарт – пересадкова. Тобто вона не оплачується. Це означає, що перевізники недоотримують кошти.

Зокрема розглядають варіант із врегулювання оплати пільгового проїзду. У місті 14% поїздок за зниженими тарифами належать людям, що проживають у громаді. Тобто Львів "дарує" кошти на безкоштовний проїзд для більшої кількості людей, ніж передбачається.

Зверніть увагу! Якщо такий варіант з обмеженням пільг застосують – він не стосуватиметься ветеранів війни, людей з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих і дітей з інших громад, які навчаються у львівських школах.

Нині питання розглядають та шукають найвигідніший варіант для всіх категорій. Поки остаточне рішення не прийняли – для пасажирів жодних змін немає.

Чому різко зросли ціни на пальне в Україні?

Через загострення ситуації на Близькому Сході у низці країн фіксують рекордні ціни на бензин. На АЗС – черги, люди намагаються купити пальне за "дешевшими" цінами, адже показник вартості продовжує рости.

Багато хто нарікає на підвищення світових цін на нафту, через що зростає й ціна пального. Однак в коментарі для Фактів економіст Олег Пендзин зазначив, що ситуація на АЗС України схожа на змову, адже зростання цін на нафтопродукти зазвичай відстає від підвищення ціни на нафту щонайменше на 20 днів.

Якби ціна на нафту піднялася, то на заправках ми б побачили підвищення пізніше, до того ж воно було б різним у різних мережах, залежно від обсягів закупівель та партій,

– сказав Пендзин.

Зокрема економіст наголосив, що в ситуацію має втрутитися Антимонопольний комітет. Адже ціни на АЗС підвищуються дуже швидко й аналогічно з іншими мережами. А ще в однаковий час – чого бути не може. Тож потрібна перевірка.

Що ще відомо про ціни на пальне в Україні?