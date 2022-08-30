Норвегія виділить 200 мільйонів доларів Україні для купівлі газу

Уряд Норвегії пропонує виділити понад 200 мільйонів доларів, аби Україна змогла на цю суму купити газ цього опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Грошова допомога Норвегії для України

Під час нафтового ярмарку ONS-22 в Ставангері Стьоре підкреслив, війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки, зокрема енергетичної. Саме тому уряд Норвегії виділить Україні десятки мільйонів доларів допомоги.

Читайте також Ексклюзивно для читачів 24 каналу: як отримати бонус від криптобіржі Bybit

Війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки. Україна попросила Норвегію взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії. Зараз ми пропонуємо витратити 2 мільярди норвезьких крон (еквівалентні понад 200 мільйонів доларів – 24 канал), щоб українці могли купувати газ восени та взимку,

– сказав Стьоре.

Ці 2 мільярди крон будуть виділені з раніше озвученого пакету грошової допомоги від Норвегії. Мовиться про 10 мільярдів крон, які пообіцяв Стьоре Україні у липні, під час відвідин Києва. На ярмарці, в який президент України Володимир Зеленський брав участь онлайн, Стере повідомив, що два з десяти мільярдів підуть на покупку газу для України у 2022 році.

Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе зберегти тепло в лікарнях і школах України цієї зими, а також надасть більше можливостей для приготування гарячої їжі,

– сказав Стьоре.

Опалювальний сезон 2022 – 2023 в Україні

Олег Гетман , фахівець Економічної експертної платформи, підкреслив, що через втрату великих металургійних комбінатів, які частково окуповані, або частково зменшили свою роботу, "в Україні споживання газу зрівнялось з нашим видобутком українського газу". Мовиться про 18 – 19 кубометрів газу. Саме тому зараз Україна незалежна від будь-яких імпортних факторів, від бірж та всього іншого.

, фахівець Економічної експертної платформи, підкреслив, що через втрату великих металургійних комбінатів, які частково окуповані, або частково зменшили свою роботу, "в Україні споживання газу зрівнялось з нашим видобутком українського газу". Мовиться про 18 – 19 кубометрів газу. Саме тому зараз Україна незалежна від будь-яких імпортних факторів, від бірж та всього іншого. Як повідомила 24 каналу, Тетяна Бойко, ціна газу для побутових споживачів цього опалювального сезону не зросте, адже її зафіксував уряд й повідомив про це підприємства, які надають послуги газопостачання, електропостачання та теплопостачання, що вони змушені тримати тарифи на рівні торішніх.

Раніше повідомлялося, що Норвегія скоротить поставки газу в Європу через ремонти, при цьому деякі роботи будуть відкладені в цьому році.

Зауважимо, що у скандинавських країнах ціна на наступний рік підскочила на 11% до рекордних 277 євро за мегават-годину, повідомляє Bloomnerg. Стрімка інфляція та скорочення поставок росією через "північний потік-1" – головні причини зростання вартості енергетики у Європі. Річ у тім, що багато компаній, які виробляють електроенергію, працюють в ЄС на газу.