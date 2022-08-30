Норвегия выделит 200 миллионов долларов Украине для покупки газа

Правительство Норвегии предлагает выделить более 200 миллионов долларов, чтобы Украина смогла на эту сумму купить газ в этом отопительном сезоне. Об этом сообщил премьер Норвегии Йонас Гар Стёре.

Денежная помощь Норвегии для Украины

Во время нефтяной ярмарки ONS-22 в Ставангере Стёре подчеркнул, что война означает, что Украина остро нуждается во внешней поддержке, в том числе энергетической. Именно поэтому правительство Норвегии выделит Украине десятки миллионов долларов помощи.

Читайте также Эксклюзивно для читателей 24 канала: как получить бонус от криптобиржи Bybit

Война означает, что Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию принять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии. Сейчас мы предлагаем потратить 2 миллиарда норвежских крон (эквивалентные более 200 миллионам долларов – 24 канал), чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой,

– сказал Стёре.

Эти 2 млрд крон будут выделены из ранее озвученного пакета денежной помощи от Норвегии. Речь идет о 10 миллиардах крон, которые пообещал Стёре Украине в июле во время посещения Киева. На ярмарке, где президент Украины Владимир Зеленский принимал участие онлайн, Стёре сообщил, что два из десяти миллиардов пойдут на покупку газа для Украины в 2022 году.

Наш вклад в закупку газа, среди прочего, поможет сохранить тепло в больницах и школах Украины этой зимой, а также предоставит больше возможностей для приготовления горячей пищи.

– сказал Стёре.

Отопительный сезон 2022 – 2023 гг. в Украине

Олег Гетман , специалист Экономической экспертной платформы, подчеркнул, что из-за потери крупных металлургических комбинатов, частично оккупированных или частично уменьшивших свою работу, "в Украине потребление газа сравнялось с нашей добычей украинского газа". Речь идет о 18 – 19 кубометрах газа. Именно поэтому сейчас Украина независима от любых импортных факторов, бирж и всего остального.

, специалист Экономической экспертной платформы, подчеркнул, что из-за потери крупных металлургических комбинатов, частично оккупированных или частично уменьшивших свою работу, "в Украине потребление газа сравнялось с нашей добычей украинского газа". Речь идет о 18 – 19 кубометрах газа. Именно поэтому сейчас Украина независима от любых импортных факторов, бирж и всего остального. Как сообщила 24 каналу эксперт Татьяна Бойко, цена газа для бытовых потребителей этого отопительного сезона не вырастет, ведь ее зафиксировало правительство и сообщило об этом предприятиям, которые предоставляют услуги газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, что они вынуждены держать тарифы на уровне прошлогодних.

Ранее сообщалось, что Норвегия сократит поставки газа в Европу из-за ремонтов, при этом некоторые работы будут отложены в этом году.

Отметим, что в скандинавских странах цена на следующий год подскочила на 11% – к рекордным 277 евро за мегаватт-час, сообщает Bloomnerg. Стремительная инфляция и сокращение поставок россией через "северный поток-1" – главные причины роста стоимости энергетики в Европе. Дело в том, что многие компании, производящие электроэнергию, работают в ЕС на газу.