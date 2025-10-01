Американський уряд призупиняє роботу. Сенат Конгресу Сполучених Штатів не зміг ухвалити жоден із 2 законопроєктів щодо продовження фінансування уряду, щоб запобігти шатдауну.

Це перший за 7 років шатдаун в країні. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на CNN.

Що відомо про шатдаун в США?

Це перше припинення роботи уряду з 2019 року. Відтак, перший за майже 7 років шатдаун у Штатах почався опівночі з 30 вересня на 1 жовтня за місцевим часом (07:00 за Києвом).

Конгрес зайшов у глухий кут і не зміг узгодити фінансування, тож наразі ніхто в Капітолії не знає, що буде далі. Зараз уряд США призупинив більшу частину своєї діяльності. До слова, це вже 3 призупинення роботи уряду за президентства Дональда Трампа.

За даними CNN, республіканці вимагають, щоб демократи погодилися продовжити чинне фінансування ще на 7 тижнів. Водночас демократи відмовляються це робити без суттєвих поступок.

Як відомо, фінансовий рік для федерального уряду США починається 1 жовтня і триває до 30 вересня. Тобто в кінці вересня закінчується раніше погоджене державне фінансування.

Для того, щоб уникнути припинення роботи уряду, Конгрес США повинен ухвалити або законопроєкт про короткострокове фінансування, який називається резолюцією про продовження роботи, або 12 окремих законопроєктів про фінансування на весь рік.

Опівночі 1 жовтня Конгрес пропустив встановлений термін подання відповідних заявок на фінансування, після чого й розпочався шатдаун.

"Оскільки дві партії "замкнені в глухому куті" через субсидії на охорону здоров'я і використання моменту для формування проміжних виборів 2026 року, (шатдаун) – і його економічні наслідки – можуть затягнутися", – пише Bloomberg.

За даними видання, якщо припинення роботи уряду триватиме протягом 3 тижнів, рівень безробіття в Америці може зрости до 4,6%-4,7% з 4,3% у серпні.