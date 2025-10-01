Первый шатдаун за почти 7 лет: правительство США приостанавливает работу

Американское правительство приостанавливает работу. Сенат Конгресса Соединенных Штатов не смог принять ни один из 2 законопроектов о продлении финансирования правительства, чтобы предотвратить шатдаун.

Это первый за 7 лет шатдаун в стране. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно о шатдауне в США?

Это первое прекращение работы правительства с 2019 года. Поэтому, он начался в полночь с 30 сентября на 1 октября по местному времени (07:00 по Киеву) после того, как Конгресс зашел в тупик и не смог согласовать финансирование, поэтому пока никто в Капитолии не знает, что будет дальше. Сейчас правительство США приостановило большую часть своей деятельности. К слову, это уже 3 приостановление работы правительства при президентстве Дональда Трампа.

По данным CNN, республиканцы требуют, чтобы демократы согласились продлить действующее финансирование еще на 7 недель. В то же время демократы отказываются это делать без существенных уступок.

Как известно, финансовый год для федерального правительства США начинается 1 октября и продолжается до 30 сентября. То есть в конце сентября заканчивается ранее согласованное государственное финансирование.

Для того, чтобы избежать прекращения работы правительства, Конгресс США должен принять или законопроект о краткосрочном финансировании, который называется резолюцией о продолжении работы, или 12 отдельных законопроектов о финансировании на весь год.

В полночь 1 октября Конгресс пропустил установленный срок подачи соответствующих заявок на финансирование, после чего и начался шатдаун.

"Поскольку две партии "заперты в тупике" из-за субсидий на здравоохранение и использования момента для формирования промежуточных выборов 2026 года, (шатдаун) – и его экономические последствия – могут затянуться", – пишет Bloomberg.

По данным издания, если приостановка работы правительства продлится в течение 3 недель, уровень безработицы в Америке может вырасти до 4,6%-4,7% с 4,3% в августе.

Кроме того, издание предполагает, что администрация Трампа может использовать "шатдаун" для массовых увольнений федеральных работников после временных отпусков, что будет касаться около 750 тысяч госслужащих. Это может ухудшить экономические последствия закрытия правительства и распространить их за его пределы.

Что ранее говорил Трамп?