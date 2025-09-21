Его действия часто подрывают работу Государственного департамента и уменьшают влияние США на международной арене. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

С какими проблемами сталкивается Госдепартамент США?

За восемь месяцев второго срока более половины должностей послов остаются вакантными – это очень большое количество. Многие руководящие позиции в департаменте занимают временные исполнители, часто люди с ограниченным опытом во внешней политике. В то же время карьерные дипломаты за рубежом чувствуют, что их практически исключили из процесса политических переговоров, а выполнение административных приказов часто кажется запутанным. Из-за новых правил оценки "верности" сотрудники опасаются высказывать собственное мнение – они видят, как тысячи коллег потеряли должности, а многие офисы ликвидированы.

POLITICO пообщалось с десятком чиновников Государственного департамента, бывшими дипломатами и другими осведомленными источниками. Общее влияние изменений еще не до конца понятно, но многие дипломаты чувствуют бессилие и смирились с обстоятельствами. По словам одного из сотрудников, если политические назначенцы администрации не хотят слушать советов дипломатов, им придется иметь дело с юридическими и логистическими последствиями любых решений.

При первой администрации Трампа люди говорили: "Это неправильно - нам нужно уведомить Белый дом". На этот раз этого нет. Зачем мне это делать? Эта администрация не заинтересована,

– сказал один из чиновников Государственного департамента.

Многие опрошенные заявили, что администрация Трампа превращает Государственный департамент в организацию, которая выполняет приказы, а не вырабатывает политику. Это происходит несмотря на планы госсекретаря Марко Рубио сделать департамент более центральным в формировании внешней политики.

В новой структуре департамента больший акцент делают на более ограничительный подход к иммиграции, меньший акцент на правах человека, гуманитарной помощи и продвижении демократии и рекламируют американский бизнес.

В частности, во многих отделах царит атмосфера страха – сотрудники опасаются выражать несогласие даже по принципиальным вопросам.

Американская ассоциация внешней службы (AFSA) в августовской записке сообщила о случаях, когда сотрудников сокращали в обязанностях после того, как они предоставили критический анализ или нежелательные рекомендации.

Каков масштаб проблемы?

Трамп и его команда давно подозревают Государственный департамент в либеральных настроениях, что противодействует его повестке дня. Исполнительный указ в начале второго срока имеет целью переформатировать департамент в соответствии с принципом "Америка превыше всего". Рубио и его заместители пересмотрели вступительные тесты, сократили часть должностей, особенно в сфере прав человека и демократии, и осуществили массовые кадровые перестановки.

Многие руководящие должности, таких как заместители секретарей и помощники, остаются временно вакантными, а некоторые подразделения возглавляют "старшие должностные лица бюро" без постоянного назначения. На временные должности часто назначают карьерных дипломатов низшего ранга, которых считают лояльными к Трампу, даже если они не имеют нужной квалификации.

Высокий уровень вакантных должностей послов также создает проблемы – сейчас 110 из 195 мест остаются незаполненными. Частично это связано с медлительностью Сената с утверждениями, в частности из-за задержек, сделанные демократами. Но администрация также не выдвинула кандидатов на более 60 должностей.

Дипломаты обеспокоены будущим ротаций и потенциальным закрытием консульств, а также тем, что их специализация может потерять приоритет в новой администрации. Часть сотрудников предпочитает работать за рубежом, минуя Вашингтон, где напряженность и сокращение персонала ощутимы больше всего. Но некоторые сказали, что единственное место, где они не хотели бы быть, это Вашингтон.

