Дніпропетровщина готується до зими: на енергетику виділили сотні мільйонів євро

Україна продовжує підготовку до нового опалювального сезону на тлі постійних загроз для енергетичної інфраструктури. Для підприємств Дніпропетровської області вже погодили фінансування закупівлі критично важливого обладнання на сотні мільйонів євро.

Які рішення ухвалили для підготовки Дніпропетровщини до зими

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль провів на Дніпропетровщині нараду, присвячену підготовці регіону до осінньо-зимового періоду. У зустрічі взяли участь керівництво обласної військової адміністрації, народні депутати, голови громад і представники підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Під час наради обговорили ключові напрями роботи, серед яких відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів, будівництво додаткового захисту та створення стратегічних резервів обладнання. За словами Дениса Шмигаля, усі роботи виконуються відповідно до затвердженого графіка, а їх реалізація перебуває під постійним контролем Міністерства енергетики.

Одним із головних рішень стало погодження закупівлі критично важливого обладнання для підприємств області через Фонд підтримки енергетики. Загальна сума схваленого фінансування становить 234,3 мільйона євро, при цьому контракти вже укладено на 129,4 мільйона євро.

Яку допомогу вже отримала область

Від початку 2026 року Дніпропетровська область отримала через логістичні хаби Міністерства енергетики 178,1 тонни обладнання та технічної допомоги. До регіону передали акумулятори, генератори, трансформатори, накопичувачі енергії та інше обладнання, необхідне для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Найближчим часом очікується постачання ще 12 генераторів і двох накопичувачів енергії.

Крім того, у співпраці з Програмою розвитку ООН (ПРООН) заплановано закупівлю силового трансформатора для однієї з теплоелектроцентралей області.

Окрему увагу приділяють розвитку розподіленої генерації. Дніпропетровщина долучилася до реалізації проєкту "Промінь надії", у межах якого вже 13 медичних закладів беруть участь у програмі. Із них три лікарні вже забезпечують себе власною електроенергією завдяки сонячним електростанціям. Загальна потужність встановлених сонячних панелей у цих закладах становить 400 кВт, що має підвищити енергетичну стійкість медичної інфраструктури під час опалювального сезону.

Тим часом Україна отримала 4 466 одиниць енергетичного обладнання від партнерів з початку року. Йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки, котли тощо.