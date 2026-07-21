Какие решения были приняты по подготовке Днепропетровской области к зиме

Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел в Днепропетровской области совещание, посвященное подготовке региона к осенне-зимнему периоду. Во встрече приняли участие руководство областной военной администрации, народные депутаты, главы общин и представители предприятий топливно-энергетического комплекса.

В ходе совещания обсудили ключевые направления работы, среди которых восстановление поврежденных энергетических объектов, строительство дополнительных защитных сооружений и создание стратегических резервов оборудования. По словам Дениса Шмыгаля, все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком, а их реализация находится под постоянным контролем Министерства энергетики.

Одним из главных решений стало согласование закупки критически важного оборудования для предприятий области через Фонд поддержки энергетики. Общая сумма одобренного финансирования составляет 234,3 миллиона евро, при этом контракты уже заключены на 129,4 миллиона евро.

Какую помощь уже получила область

С начала 2026 года Днепропетровская область получила через логистические хабы Министерства энергетики 178,1 тонны оборудования и технической помощи. В регион были переданы аккумуляторы, генераторы, трансформаторы, накопители энергии и другое оборудование, необходимое для обеспечения стабильной работы энергосистемы. В ближайшее время ожидается поставка еще 12 генераторов и двух накопителей энергии.

Кроме того, в сотрудничестве с Программой развития ООН (ПРООН) запланирована закупка силового трансформатора для одной из теплоэлектроцентралей области.

Особое внимание уделяется развитию распределенной генерации. Днепропетровская область присоединилась к реализации проекта "Луч надежды", в рамках которого уже 13 медицинских учреждений участвуют в программе. Из них три больницы уже обеспечивают себя собственной электроэнергией благодаря солнечным электростанциям. Общая мощность установленных солнечных панелей в этих учреждениях составляет 400 кВт, что должно повысить энергетическую устойчивость медицинской инфраструктуры в течение отопительного сезона.

Между тем с начала года Украина получила от партнеров 4 466 единиц энергетического оборудования. Речь идет о генераторах, трансформаторах, когенерационных установках, котлах и т. д.