Підготовка до наступного опалювального сезону в Україні триває, попри постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру. Норвегія обіцяє Києву свою допомогу.

Як Норвегія допоможе з підготовкою до зими?

Щоб Україна мала достатні обсяги газу взимку, Норвегія допоможе з постачанням блакитного палива. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере під час свого візиту до Києва, повідомляє 24 Канал.

Прем'єр Норвегії виступив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром зеленським.

Президент згадав про російські атаки на місця видобутку газу. За словами Зеленського, Кремль у такий спосіб хоче завадити Україні підготуватися до зими.

Разом з тим глава держави зазначив, що Норвегія активно допомагає Києву в енергетичній сфері вже не один рік поспіль, тому він сподівається на "наступні кроки".

У відповідь Стере зазначив, що Україні може загрожувати дефіцит енергоресурсів цієї зими. У Норвегії ж є чималий досвід у сфері енергетиці, тому вона допоможе українцям.

Ми спільно з європейськими партнерами фінансуємо постачання та накопичення газу. І ми врахуємо ваші меседжі в ході нашої розмови,

– наголосив норвезький прем'єр.

Хто допомагає з підготовкою до зими?