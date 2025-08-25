Україна не залишиться без газу: Норвегія допоможе підготуватися до зими
- Норвегія допоможе Україні з постачанням газу для підготовки до опалювального сезону, щоб уникнути дефіциту енергоресурсів.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія атакує газову інфраструктуру, намагаючись перешкодити підготовці України до зими.
Підготовка до наступного опалювального сезону в Україні триває, попри постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру. Норвегія обіцяє Києву свою допомогу.
Як Норвегія допоможе з підготовкою до зими?
Щоб Україна мала достатні обсяги газу взимку, Норвегія допоможе з постачанням блакитного палива. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере під час свого візиту до Києва, повідомляє 24 Канал.
Прем'єр Норвегії виступив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром зеленським.
- Президент згадав про російські атаки на місця видобутку газу. За словами Зеленського, Кремль у такий спосіб хоче завадити Україні підготуватися до зими.
- Разом з тим глава держави зазначив, що Норвегія активно допомагає Києву в енергетичній сфері вже не один рік поспіль, тому він сподівається на "наступні кроки".
У відповідь Стере зазначив, що Україні може загрожувати дефіцит енергоресурсів цієї зими. У Норвегії ж є чималий досвід у сфері енергетиці, тому вона допоможе українцям.
Ми спільно з європейськими партнерами фінансуємо постачання та накопичення газу. І ми врахуємо ваші меседжі в ході нашої розмови,
– наголосив норвезький прем'єр.
Хто допомагає з підготовкою до зими?
- Раніше уряд Норвегії повідомив, що виділить Україні 1 мільярд норвезьких крон (або близько 98 мільйонів доларів) для закупівлі газу до зими. Ці кошти мають стати гарантією того, що населенню, бізнесу та промисловості вистачить газу під час опалювального сезону.
- Окрім того, компанія "Нафтогаз України" підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 550 мільйонів євро. Ці кошти також підуть на закупівлю газу до зими. Банк надає кредит Україні під гарантії Євросоюзу.