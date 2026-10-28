Зима в Києві: чому Зеленський незадоволений підготовкою столиці

Столична інфраструктура опинилася під загрозою напередодні опалювального сезону. Вирішувати проблему доведеться на найвищому державному рівні із залученням кризових менеджерів.

Чому столиця опинилася в зоні ризику

Подолання наслідків неготовності Києва до зими потребує негайного залучення всіх інституцій, про що заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Володимир Зеленський Президент України Я б дуже хотів, щоб мер сам все зробив. Але він не може сам це зробити. І працювати разом складно. Бо як тільки ми проговорюємо з якимись менеджерами про те, як посилити Київ, у мера складається враження, що хтось хоче його замінити.

Зеленський підтвердив, що Києву важко через російські атаки. Однак також навів як приклад інше місто – Харків.

Там свої серйозні виклики, там ще керовані авіабомби прилітають. Але дуже класно, коли в кожному місті працює група менеджерів, яка може вирішувати проблеми й утримувати ситуацію в місті. Там голова ОДА і мер працюють разом,

– сказав Володимир Зеленський.

Зауважте! Він також додав, що провів розмови з низкою менеджерів, запропонувавши їм очолити Київську МВА. Але ніхто не прийняв цю пропозицію.

Для стабілізації ситуації президент доручив прем'єр-міністру зібрати спеціальний кабінет для Києва, до якого увійдуть сильні представники бізнесу. Зеленський підкреслив, що слід напрацьовувати необхідні рішення для міста.

Я хотів до цієї групи долучити Малюка в контексті питань безпеки. Говорив також із Кубраковим, Гройсманом. Сухомлин відмовився – як тільки про Київ почув. Говорив з людьми з бізнесу, з інших сфер державного управління. Ніхто не хоче бути дотичним, бо потім ніхто дякую не скаже, і постійно говоритимуть інші – про політику,

– зазначив український лідер.

Що відомо про передісторію конфлікту довкола підготовки

Нагадаємо, раніше міський голова Віталій Кличко запевняв, що Київ до грудня виконає план стійкості. За даними КМДА, місто вже реалізувало понад 60% заходів, зокрема будівництво котелень та підключення генераторів.

Зокрема, ЗМІ пишуть, що ця зима може стати для Києва найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Причиною є російські атаки на енергетичну інфраструктуру.