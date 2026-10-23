"Виконано понад 60%": Кличко назвав терміни реалізації плану стійкості Києва

Як повідомляє видання BBC News Україна, про перебіг підготовки столиці до опалювального сезону розповів мер столиці Віталій Кличко.

Реклама Adv

популярні відео

Що сказав Кличко про підготовку Києва до зими?

Комплексний план охоплює будівництво нових котелень, прокладання мереж, підключення автономних генераторів, а також забезпечення стабільного водопостачання, водозабору та водовідведення.

Міський голова наголосив, що конкретні відсотки виконання зараз не є вирішальними, адже столична влада взяла на себе зобов'язання повністю завершити заплановані об'єкти до початку грудня.

План стійкості складається з багатьох складових. Це і будівництво котелень, це і прокладання мереж, це підключення генераторів, це водопостачання, водозабір, водовідведення, теплопостачання. Більше 60% виконано. Але відсотки не мають значення, бо ми взяли зобов'язання реалізувати план стійкості до грудня– зазначив Віталій Кличко.

Перешкоди через обстріли та повітряні тривоги

Основною причиною затримки робіт залишаються регулярні повітряні тривоги у столиці. Під час небезпеки будівельні бригади змушені зупиняти процес і залишати майданчики, особливо ті об'єкти, які вже зазнавали російських ударів.

Реклама

Крім того, інфраструктура міста зазнає прямих пошкоджень внаслідок ворожих атак. Руйнувань зазнають як замовлене обладнання, так і об'єкти, які перебувають на етапі будівництва.

За словами очільника столиці, гарантувати стабільну роботу комунальних мереж під час війни без захисту неба неможливо. Ключовою умовою для успішного виконання всіх робіт залишається посилення протиповітряної оборони.

Фінансові затримки та захист комунальних об'єктів

Серед додаткових труднощів міський голова відзначив тимчасове блокування коштів казначейством, через що затримувалася оплата виконаних підрядів.

Щоб вчасно реалізувати заплановане, місто залучило банківський кредит у розмірі одного мільярда гривень.

Окрему увагу влада приділяє захисту критичних об'єктів водоканалу та системи водовідведення, зокрема Бортницької станції аерації. Для забезпечення їхньої роботи під час знеструмлень столиця закупила 103 генератори різної потужності та замовляє додаткові потужні дизельні електростанції.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше народні депутати викликали Віталія Кличка до Верховної Ради для доповіді про стан підготовки Києва до зимового періоду. У відповідь на критику щодо готовності інфраструктури мер заявляв про тиск на місцеве самоврядування.