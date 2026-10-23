"Выполнено более 60%": Кличко назвал сроки реализации плана устойчивости Киева

Как сообщает издание BBC News Украина, о ходе подготовки столицы к отопительному сезону рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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Что сказал Кличко о подготовке Киева к зиме?

Комплексный план включает строительство новых котельных, прокладку сетей, подключение автономных генераторов, а также обеспечение стабильного водоснабжения, водозабора и водоотведения.

Мэр подчеркнул, что конкретные показатели выполнения работ сейчас не являются решающими, ведь столичные власти взяли на себя обязательство полностью завершить запланированные объекты к началу декабря.

План устойчивости состоит из множества компонентов. Это и строительство котельных, и прокладка сетей, и подключение генераторов, и водоснабжение, и водозабор, и водоотведение, и теплоснабжение. Выполнено более 60%. Но проценты не имеют значения, потому что мы взяли на себя обязательство реализовать план устойчивости до декабря– отметил Виталий Кличко.

Препятствия из-за обстрелов и воздушных тревог

Основной причиной задержки работ остаются регулярные воздушные тревоги в столице. В случае опасности строительные бригады вынуждены приостанавливать работы и покидать площадки, особенно те объекты, которые уже подвергались российским ударам.

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Кроме того, инфраструктура города получает прямые повреждения в результате вражеских атак. Разрушениям подвергаются как заказанное оборудование, так и объекты, находящиеся на этапе строительства.

По словам главы столицы, гарантировать стабильную работу коммунальных сетей во время войны без защиты неба невозможно. Ключевым условием для успешного выполнения всех работ остается усиление противовоздушной обороны.

Финансовые задержки и защита коммунальных объектов

Среди дополнительных трудностей мэр отметил временную блокировку средств казначейством, поэтому задерживалась оплата выполненных подрядов.

Чтобы своевременно реализовать запланированное, город привлек банковский кредит в размере одного миллиарда гривен.

Особое внимание власти уделяют защите критически важных объектов водоканала и системы водоотведения, в частности Бортницкой станции аэрации. Для обеспечения их работы во время отключений электроэнергии столица закупила 103 генератора различной мощности и заказывает дополнительные мощные дизельные электростанции.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее народные депутаты вызвали Виталия Кличко в Верховную Раду к докладу о состоянии подготовки Киева к зимнему периоду. В ответ на критику относительно готовности инфраструктуры мэр заявлял о давлении на местное самоуправление.