"Економічний шлюб" із ворогом: Зеленський розкрив небезпеку поступок США для Росії

Чим загрожують нові домовленості між США та Росією

Спроби налагодити окремі торговельні мости з Москвою відкривають небезпечну шпарину для демонтажу міжнародного санкційного тиску на державу-агресора. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 27 жовтня, коментуючи наслідки так званої "дизельної угоди" між Вашингтоном і Кремлем, повідомляє 24 Канал.

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Російська верхівка розглядає початкові енергетичні домовленості як плацдарм для значно ширшого економічного реваншу. За словами глави держави, слідом за нафтопродуктами Кремль намагатиметься проштовхнути скасування обмежень на експорт мінеральних добрив, постачання природного газу, розблокування заморожених суверенних активів та реабілітацію ключових бізнес-структур.

Я вважаю, що "дизельна угода" відкриває для "руских" можливості наступних подібних кроків. Це зокрема добрива, газ, заморожені активи, інші прізвища та структури, з яких можуть бути зняті санкції. Це вже частково було – зняття санкцій з російських олігархів, наближених до лідера Росії– наголосив Володимир Зеленський.

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Чому "економічний шлюб" з агресором обернеться стратегічною пасткою

Кремль цілеспрямовано використовує сировинну залежність та жорстке централізоване управління надрами як геополітичний важіль, пропонуючи американським партнерам ілюзію швидкого заробітку ціною довгострокової безпеки.

Енергоресурси є частиною пропозиції Росії. Росія розуміє, що вони, на відміну від інших країн світу, мають такі природні ресурси, можливості, запаси і таке вертикальне управління всім цим, що можуть дійсно запропонувати Америці своєрідний "економічний шлюб" – як би прикро це не звучало– зазначив президент.

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Глава держави попередив, що будь-який тактичний виграш від таких угод обов'язково приховує неприємні умови в майбутньому. Російська стратегія завжди передбачає приховані пастки, які проявляються саме тоді, коли західні ринки знову опиняються на сировинній голці Москви.

Прогнози

Прецеденти часткового зняття санкційного тиску вже траплялися раніше, зокрема щодо окремих представників російського великого бізнесу, які оскаржували обмеження через західні судові інстанції. Наразі Москва прагне закріпити цю практику вже на рівні стратегічних секторів економіки, намагаючись легітимізувати торгівлю критичними ресурсами в обхід системних бар'єрів.

До речі, ми писали, що Росія запропонувала свою допомогу у будівництві американського термінала в обмін на зняття певних санкцій.