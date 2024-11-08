Ціни на бензин та дизель будуть рости у 2025 році

Нещодавно вартість скрапленого газу зросла у ціні, через рішення про підняття акцизів. А вже наступного року слідом здорожчають бензин та дизель.

Вартість пального зараз

У вересні темпи здорожчання пального скоротилися до 6%, проти 25% у червні, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Більшість, але не всі: у Києві завершують підключення українців до опалення

Водночас низькі ціни на нафту та високі запаси мереж АЗС, сформовані перед підвищенням акцизів, стримували підвищення цін на бензин та дизель. Стримуючий вплив на ціни мав також ефект бази порівняння, зумовлений податковими змінами в липні 2023 року,

– написано у Інфляційному звіті НБУ.

Чому пальне у 2025 році дорожчатиме

Чималі запаси пального сприятимуть зниженню цін, хоч це й матиме короткостроковий ефект. Однак, оскільки наявні запаси поступово будуть вичерпуватись, а акцизи зростуть – ціни на пальне загалом продемонструють зростаючу динаміку.

У НБУ прогнозують, що до кінця 2024 року зростання цін на пальне може перевищити 9% і залишатиметься високим більшу частину 2025 року.

Через канали собівартості це додатково тиснутиме на ціни на окремі товари і транспортні послуги. Проте очікуване поступове зниження світових цін на нафту компенсує подальше зростання акцизного навантаження та в середньостроковій перспективі зростання цін на пальне сповільниться,

– додали у НБУ.

Нагадаємо! Першим етапом підвищення податків стало зростання акцизів 1 вересня.